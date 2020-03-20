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20 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)

Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 49-ФЗ "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 20 марта 2020 г.
Вступает в силу 18 марта 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Банк России придумал способ борьбы с низкими ценами на нефть

Принят Государственной Думой 12 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 14 марта 2020 года

Статья 1

1. Доход (положительный финансовый результат), полученный Центральным банком Российской Федерации (Банком России) от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в сумме, превышающей 300 миллиардов рублей, увеличенных на размер фактически понесенного Банком России убытка от продажи в 2020-2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, но не более 200 миллиардов рублей, в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, подлежит перечислению в федеральный бюджет денежными средствами и (или) путем передачи в казну Российской Федерации прав требований Банка России к публичному акционерному обществу "Сбербанк России" по договорам субординированного кредита, предоставленного Банком России в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации", в объеме до 150 миллиардов рублей, а также прав требований Банка России к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" по договору (договорам) о размещении денежных средств на депозит (депозиты), заключенному (заключенным) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в объеме до 350 миллиардов 450 миллионов рублей. Банк России вправе передать, а Правительство Российской Федерации вправе принять в казну Российской Федерации указанные права требования по их балансовой стоимости на день передачи. Убыток Банка России от продажи в 2020-2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, определяется как разница между денежными средствами, полученными Банком России в результате продажи указанных акций, и их балансовой стоимостью.

2. Часть дохода, полученная Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и в соответствии с частью 1 настоящей статьи подлежащая перечислению в федеральный бюджет и (или) передаче в казну Российской Федерации, не подлежит учету при определении прибыли Банка России для целей перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет в соответствии с частью первой статьи 26 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин