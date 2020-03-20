Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 49-ФЗ "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"

Принят Государственной Думой 12 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 14 марта 2020 года

Статья 1

1. Доход (положительный финансовый результат), полученный Центральным банком Российской Федерации (Банком России) от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в сумме, превышающей 300 миллиардов рублей, увеличенных на размер фактически понесенного Банком России убытка от продажи в 2020-2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, но не более 200 миллиардов рублей, в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, подлежит перечислению в федеральный бюджет денежными средствами и (или) путем передачи в казну Российской Федерации прав требований Банка России к публичному акционерному обществу "Сбербанк России" по договорам субординированного кредита, предоставленного Банком России в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации", в объеме до 150 миллиардов рублей, а также прав требований Банка России к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" по договору (договорам) о размещении денежных средств на депозит (депозиты), заключенному (заключенным) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в объеме до 350 миллиардов 450 миллионов рублей. Банк России вправе передать, а Правительство Российской Федерации вправе принять в казну Российской Федерации указанные права требования по их балансовой стоимости на день передачи. Убыток Банка России от продажи в 2020-2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, определяется как разница между денежными средствами, полученными Банком России в результате продажи указанных акций, и их балансовой стоимостью.

2. Часть дохода, полученная Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и в соответствии с частью 1 настоящей статьи подлежащая перечислению в федеральный бюджет и (или) передаче в казну Российской Федерации, не подлежит учету при определении прибыли Банка России для целей перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет в соответствии с частью первой статьи 26 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин