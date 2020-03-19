Банк России придумал способ борьбы с низкими ценами на нефть

Банк России нашел способ защитить рубль от дальнейшего свободного падения, не нарушая в то же время принципов своей политики. Если нефтяные цены падают совсем низко (ниже 25 долларов за баррель марки Urals, экспортируемой из России), то Банк России начинает продавать валюту из Фонда национального благосостояния, где лежат резервы правительства, чтобы минфин смог рассчитаться за покупку Сбербанка у Банка России (а тому потом надо передать основную часть прибыли в федеральный бюджет).

Такая необычная сделка, законы о которой сегодня публикует "Российская газета", лежит в основе нового механизма сглаживания эффекта низких цен на нефть на курс рубля. Это почти превращение свинца в золото: конвертация валюты для расчетов по сделке дает возможность ЦБ усиливать интервенции в пользу рубля, формально сохраняя режим его свободного плавания; а бюджет получит необходимую поддержку из ФНБ - но не в обход бюджетного правила.

Баррель Urals 19 марта торговался в диапазоне 20-22,3 доллара, что позволило ЦБ сразу вслед за объявлением изобретенного правила воспользоваться им. На фоне коррекции на нефтяном рынке рубль перестал падать и пытался отойти от достигнутого накануне рубежа в 80 рублей за доллар.

Принимая во внимание текущий курс USD/RUB и цену акции Сбербанка, рынок может рассчитывать на поддержку со стороны ЦБ в виде дополнительной продажи валюты объемом около 30 млрд долларов США, оценивает управляющий директор Альфа-Банка по операциям на валютном рынке Александр Красный. Учитывая, что это немного в масштабах мирового валютного рынка, а операции ЦБ намерен проводить до 30 сентября, новая интервенция, скорее, играет роль словесной, реакция на нее эмоциональна и краткосрочна. Стабилизировать курс рубля предложенные ЦБ меры смогут лишь при нормализации ситуации на глобальном рынке, полагает Красный. Он подчеркивает, что два главных фактора, оказывающих влияние на всю мировую экономику и рискованные активы, в число которых входит и российский рубль, - это цена на нефть и развитие пандемии коронавируса.

Urals торговалась в диапазоне около 20 долларов, что позволило ЦБ сразу начать интервенции по изобретенному им правилу

При общей нервозности важен сам факт, что ЦБ готов ввести "ограниченные контингенты" на рынок, полагает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Он считает, что целью новых операций ЦБ было не дать уйти доллару за 80 рублей, а ключевые решения могут последовать в пятницу во время внеплановой пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - и не по ключевой ставке: можно ждать целого комплекса мер, как в сентябре 2018 года.

Новые операции должны дополнить "упреждающие" продажи валюты в рамках бюджетного правила, которые Банк России проводит с начала прошлой недели, после распада альянса ОПЕК+ и последовавшей острой реакции нефтяных цен, наложившейся на болезненные для экономики карантинные меры по всему миру. По мере снижения нефтяных цен их объем "стандартных" интервенций вырос с 3,6 млрд до 5,6 млрд руб. в день. Но они не рассчитаны на то, чтобы сбалансировать валютный рынок в таких беспрецедентных условиях, как сейчас. Сначала ослабление рубля было довольно плавным, но когда в среду оно перешло в обвал, сравнимый только с событиями декабря 2014 года, наученный тем опытом Банк России решил не дожидаться подписания договора купли-продажи Сбербанка (оно намечалось на апрель) и начал конвертацию валюты для этой сделки досрочно.

Для регулятора опасность представляет не сам курс рубля, а темп его ослабления, который при текущих низких рублевых ставках может спровоцировать спекулятивное давление и бегство рублевых сбережений в твердую валюту, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Нулевая долларовая ставка, экстренно установленная ФРС США, не сдерживает этот процесс. В сумме с исполнением бюджетного правила ЦБ, по его оценкам, может за год продать валюту на 52-63 млрд долларов. Учитывая избыток валютной ликвидности в банковском секторе (около 17 млрд долларов), эти продажи позволят удержать курс в пределах 90-115 рублей за доллар в негативном сценарии, если в течение следующих 12 месяцев нефть Brent останется в среднем в диапазоне 20-25 долларов за баррель.

Что касается ФНБ, то даже с учетом выделения из него средств на покрытие бюджетного дефицита (минфин ранее заявлял о 0,6 трлн руб.) и покупки пакета Сбербанка (его текущая стоимость - около 2 трлн рублей), резервные активы ФНБ на конец года останутся выше планки в 7% ВВП. В четверг минфин сообщил, что еще 16 марта (то есть досрочно) перечислил в фонд валюту, приобретенную на дополнительные нефтегазовые доходы в 2019 году. После этого размер фонда вырос с 8,2 трлн рублей по состоянию на 1 марта до 12,2 трлн рублей.