Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 14 марта 2020 года

Статья 1

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) отчуждает принадлежащие ему на день вступления в силу настоящего Федерального закона обыкновенные акции публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее - ПАО Сбербанк) путем их продажи Правительству Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности.

2. Продажа обыкновенных акций ПАО Сбербанк в соответствии с частью 1 настоящей статьи осуществляется Банком России по средневзвешенной цене этих акций, определенной по результатам организованных торгов за установленный в первом договоре купли-продажи этих акций период, не превышающий тридцати дней, предшествующих дате заключения указанного договора.

3. Приобретение Правительством Российской Федерации обыкновенных акций ПАО Сбербанк осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Права акционера по приобретенным ценным бумагам от имени Правительства Российской Федерации реализует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности. Передача обыкновенных акций ПАО Сбербанк Правительству Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, осуществляется только после перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета акций по договору купли-продажи.

4. На отчуждение Банком России обыкновенных акций ПАО Сбербанк, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не распространяются положения федеральных законов, регламентирующие порядок:

1) получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) банка;

2) получения согласия федерального антимонопольного органа на осуществление сделки с акциями (долями) банка (направления уведомления в федеральный антимонопольный орган);

3) уведомления эмитента и Банка России о приобретении (прекращении) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

4) приобретения тридцати и более процентов обыкновенных акций публичного акционерного общества.

5. В целях защиты прав миноритарных акционеров и обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, обеспечения преемственности в осуществлении корпоративного управления и приоритетных направлений деятельности ПАО Сбербанк Правительство Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, и Банк России (далее в настоящей части - стороны) заключают акционерное соглашение об осуществлении прав, удостоверенных обыкновенными акциями ПАО Сбербанк, предусматривающее участие сторон в осуществлении корпоративного управления ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1) кандидаты, выдвигаемые сторонами в наблюдательный совет ПАО Сбербанк в качестве независимых директоров, должны соответствовать критериям независимого директора, установленным правилами организатора торговли, которым осуществлен листинг обыкновенных акций ПАО Сбербанк;

2) до момента отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО Сбербанк в состав наблюдательного совета ПАО Сбербанк выдвигаются и избираются голосованием сторон на общем собрании акционеров ПАО Сбербанк до пяти кандидатов, являющихся государственными служащими, лицами, действующими в наблюдательном совете ПАО Сбербанк в соответствии с договором о представлении интересов Правительства Российской Федерации, служащими Банка России. В указанное количество включаются не менее одного кандидата из числа государственных служащих и не менее одного кандидата из числа служащих Банка России. Соотношение количества государственных служащих, лиц, действующих в наблюдательном совете ПАО Сбербанк в соответствии с договором о представлении интересов Правительства Российской Федерации, и служащих Банка России, выдвигаемых и избираемых в состав наблюдательного совета ПАО Сбербанк голосованием сторон на общем собрании акционеров ПАО Сбербанк, определяется с учетом фактического количественного распределения обыкновенных акций ПАО Сбербанк между сторонами по состоянию на 1 января соответствующего календарного года;

3) после отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО Сбербанк в состав наблюдательного совета ПАО Сбербанк выдвигаются и избираются голосованием Правительства Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, на общем собрании акционеров ПАО Сбербанк до четырех кандидатов, включая одного служащего Банка России;

4) в состав наблюдательного совета ПАО Сбербанк выдвигается и избирается голосованием сторон на общем собрании акционеров ПАО Сбербанк не более чем один представитель исполнительных органов ПАО Сбербанк;

5) государственные служащие, лица, действующие в наблюдательном совете ПАО Сбербанк в соответствии с договором о представлении интересов Правительства Российской Федерации, самостоятельны в принятии решений и голосовании по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета ПАО Сбербанк, за исключением случаев, если Правительством Российской Федерации в установленном его нормативными правовыми актами порядке даны указания по голосованию определенным образом по вопросам, перечень которых определен акционерным соглашением.

6. Акционерное соглашение заключается в течение одного месяца после передачи Банком России обыкновенных акций ПАО Сбербанк Правительству Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, на основании первого договора купли-продажи этих акций.

7. Акционерное соглашение действует с момента его заключения и до истечения трех лет с момента отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО Сбербанк, принадлежащих ему на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 2

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) часть шестую статьи 46 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 1, ст. 4);

2) статью 5 Федерального закона от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст. 4698);

3) статью 2 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 177-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в связи с принятием Федерального закона "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3301).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2024 года.

Президент Российской Федерации В. Путин