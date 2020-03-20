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20.03.2020 14:20
Рубрика: Экономика

Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей

Текст: Роман Маркелов
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные после утреннего укрепления рубля на биржевых торгах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальный курс доллар снижен с 80,16 рубля до 78,04 рубля. Курс евро ЦБ понизил с 87,27 рубля до 84,16 рубля.

Фото: iStock
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Утром курс рубля укреплялся на биржевых торгах. На минимуме доллар опускался до 77,41 рубля, евро - до 83,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.

При этом в пятницу днем рубль краткосрочно снижался до 79,32 рубля за доллар и до 85,12 рубля за евро на фоне небольшого провала цен на нефть ниже 30 долларов за баррель марки Brent и решения Банка России не менять уровень ключевой ставки. Позднее курс рубля снова немного укрепился.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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