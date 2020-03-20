Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные после утреннего укрепления рубля на биржевых торгах.

Официальный курс доллар снижен с 80,16 рубля до 78,04 рубля. Курс евро ЦБ понизил с 87,27 рубля до 84,16 рубля.

Утром курс рубля укреплялся на биржевых торгах. На минимуме доллар опускался до 77,41 рубля, евро - до 83,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.

При этом в пятницу днем рубль краткосрочно снижался до 79,32 рубля за доллар и до 85,12 рубля за евро на фоне небольшого провала цен на нефть ниже 30 долларов за баррель марки Brent и решения Банка России не менять уровень ключевой ставки. Позднее курс рубля снова немного укрепился.