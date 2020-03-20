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20.03.2020 17:38
Рубрика: Экономика

Банк России выступил против раздачи денег населению

Текст: Роман Маркелов
Банк России считает, что необходимость в прямых выплатах гражданам для стимулирования спроса отсутствует. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы", - сказала Набиуллина. Она напомнила, что к поддержке спроса через прямые выплаты гражданам прибегают, когда все остальные меры уже исчерпаны. То есть базовые ставки снижены до нуля или отрицательных значений, ведутся обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, "раздуты" балансы центральных банков.

Фото: iStock
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По словам Набиуллиной, эффект подобных мер тяжело оценить. "Очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос", - сказала она.

Сейчас поддержка спроса через прямые выплаты в условиях торможения экономики из-за пандемии коронавируса обсуждается в США. В частности, семьям с доходами менее 75 тысяч долларов в год предлагается выплатить по 1200 долларов на каждого взрослого и по 500 долларов на ребенка.

Это один из примеров стимулирования спроса через так называемое "разбрасывание денег с вертолета". Ранее ведущие мировые центробанки практически обнулили свои ставки и запустили масштабные программы количественного смягчения. Банк России 20 марта объявил о сохранении ключевой ставки неизменной на уровне 6% годовых.

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