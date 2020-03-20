Цена на нефть марки Brent приблизилась к 29 долларам за баррель

Цены на основные сорта нефти с начала утренних торгов на Лондонской бирже 20 марта выросли. Стоимость "черного золота" марки Brent выросла более чем на 4% - до 28,8 долларов за баррель, WTI - на 5% - до 27,3 доллара за тот же объем.

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных. Об этом вчера заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов хватит как минимум на шесть лет. С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять", - заявил министр.