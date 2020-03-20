Число заразившихся COVID-19 в Турции за сутки выросло почти вдвое

За минувшие 24 часа на территории Турции выявлены еще 168 заразившихся новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 359 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Он сообщил, что с подозрением на COVID-19 были протестированы почти две тысячи человек, 168 результатов оказались положительными. Кроме того, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался еще один человек. "К сожалению, мы потеряли 85-летнюю женщину", - добавил Коджа. Таким образом, число летальных исходов увеличилось до четырех.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал владельцев отелей перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Культурные и туристические мероприятия в стране будут перенесены на май.