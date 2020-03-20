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Рубрика: В мире

Число заразившихся COVID-19 в Турции за сутки выросло почти вдвое

За минувшие 24 часа на территории Турции выявлены еще 168 заразившихся новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 359 человек.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Он сообщил, что с подозрением на COVID-19 были протестированы почти две тысячи человек, 168 результатов оказались положительными. Кроме того, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался еще один человек. "К сожалению, мы потеряли 85-летнюю женщину", - добавил Коджа. Таким образом, число летальных исходов увеличилось до четырех.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал владельцев отелей перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Культурные и туристические мероприятия в стране будут перенесены на май.

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