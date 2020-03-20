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20.03.2020 11:13
Рубрика: Легковые авто

Дизайнер Hyundai рассказала, что ее коллеги не "копипастят" интерьеры

Текст: Борис Захаров

Одна из руководителей дизайнерской команды компании Hyundai Элизабет Керран раскрыла принципы работы своих коллег, которые с ноября 2018 года трудятся под руководством именитого бельгийца Люка Донкервольке.

В обширном интервью, которое стилист дала порталу Roadshow, она в частности сообщает о том, что в отличие от ряда конкурирующих брендов ее коллеги не "копипастят" схемы интерьеров из модели в модель, иными словами, не масштабируют дизайнерские решения, как происходит, к примеру, у ряда моделей Volkswagen Group и других брендов.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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"Позиция компании Hyundai состоит в том, чтобы не приделывать, к примеру, новой компактной модели интерьер от машин, стоящих выше в модельной иерархии.

В этом плане мы создаем собственный тренд, противопоставляя себя целому ряду автопроизводителей. При этом в каждой нашей новинке безошибочно опознается автомобиль Hyundai", - отмечает Элизабет Керран.

Для иллюстрации дизайнер предлагает сравнить две новые модели - Sonata и Elantra. Они стилистически близки, созданы по единой дизайнерской схеме, однако каждая имеет уникальные черты во внешности и интерьере. Скажем, интерьер Elantra в сравнении с "кокпитом" Sonata в большей степени ориентирован на водителя. Приборная панель здесь объединена с экраном мультимедийного центра.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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У Sonata обозначено четкое разделение зоны водителя и переднего пассажира. Соответственно, щиток приборов и центральный дисплей разведены в пространстве.

Совершенно в разной дизайнерской манере - авангардной (Elantra) и классической (Sonata) решены также воздуховоды передней панели. Более того, повышая градус экзотичности какой-либо из моделей, подопечные Люка Донкервольке получили право на дизайнерские вольности.

Элизабет Керран приводит в пример такую "фишку" - глянцевую панель слева от "приборки" с необычным кругом и белой горизонтальной линией. Удивительно, но этот элемент дизайна не несет никакой функциональной нагрузки. Это классическая "завлекалка", а можно даже сказать - дизайнерская провокация, осуществленная в рамках отдельно взятой модели.

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#Hyundai