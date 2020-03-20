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20 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)

Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 20 марта 2020 г.
Вступает в силу 18 июня 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Получение гражданства РФ для носителей русского языка упрощается

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 331 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2014, N 16, ст. 1828; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования, указанного в части первой настоящей статьи. Порядок подачи таких заявлений определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

2) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. Единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией указанного в части первой настоящей статьи собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства (в том числе требования к режиму защиты таких материалов, порядку и условиям размещения содержащейся в них информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

3) дополнить частью пятой1 следующего содержания:

"51. Решение о признании либо непризнании гражданина Республики Белоруссия или гражданина Украины носителем русского языка принимается комиссией по результатам рассмотрения их заявлений, поданных в соответствии с частью третьей или четвертой настоящей статьи.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин