Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке"

Олег Знарок продолжит работу на посту главного тренера хоккейного клуба "Спартак". Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

"Олег Знарок продолжит работу со "Спартаком" в следующем сезоне. О продлении контракта клуб объявит после того, как все детали будут согласованы его высшим руководством", - сообщил источник агентства.

Олег Знарок подписал контракт со "Спартаком" 29 апреля 2019 года. Согласно условиям договора, тренер и клуб автоматически продлят отношения еще на год, если на то будет согласие обеих сторон.

В нынешнем сезоне "Спартак" занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "Спартак" в шести матчах проиграл другому московскому клубу - "Динамо".