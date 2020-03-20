Итальянский журналист пристыдил Меркель и Макрона

Журналист канала Calabria TV Лино Полимени выложил на своей странице в Facebook эмоциональный ролик, наглядно демонстрирующий, что Европу и США не волнуют проблемы Италии. Они фактически бросили страну, отчаянно борющуюся с коронавирусной пандемией, на произвол судьбы, забыв о ее гигантском вкладе в мировую культуру, искусство и науку.

"Спасибо, дорогой Макрон, дорогая синьора Меркель! Спасибо, что бросили нас, когда мы так нуждаемся в помощи! Спасибо, что не дали нам возможности приобрести у вас обычные маски и другие медицинские товары для борьбы с вирусом.

А вы в курсе, что мы за них уже вам заплатили? Мы - итальянцы, грязные, шумные, неуправляемые, веселые, фольклорные, бедные и местами мафиозные. Это мы - итальянцы, которые подарили вам искусство и культуру, на которых основана наша и ваша цивилизация. Это мы - итальянцы, те, которые создали пармезан, моцареллу, прошутто, мортаделлу, салями, равиоли, тортеллини, лазанью, мороженное, пиццу и так далее! Мы - те, кто привез виноградники во Францию и кто научил вас, как делать вино, граппу, спиртные напитки. Также вам, мистер Трамп, и вам, мистер Джонсон, спасибо, что изолировали нас вместо того, чтобы помочь", - говорит закадровый голос.