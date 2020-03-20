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20.03.2020 05:55
Рубрика: В мире

Из-за отмены авиарейсов в Чили остаются более 100 туристов из России

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

На территории Чили остаются 114 российских туристов, который не могут вылететь из южноамериканской страны из-за отмены авиарейсов на фоне пандемии коронавируса. Об этом "РГ" сообщил пресс-атташе дипмиссии Денис Винокуров.

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"По данным консульского отдела посольства РФ, в данный момент на территории Чили находятся 114 российских туристов. Сбор сведений о других гражданах России, временно находящихся в республике, продолжается", - заявил дипломат. Он отметил, что в связи с закрытием чилийскими властями государственной границы большинство авиарейсов отменены.

"Мы ведем работу по организации централизованной эвакуации. Сведения о туристах переданы в центральный аппарат МИД, осуществляется проработка вопроса о вывозе соотечественников с задействованием самолетов российских авиакомпаний", - отметил Винокуров, добавив, что "со всеми туристами поддерживается регулярная связь, им оказывается необходимая консультативная помощь". Туристам рекомендуется, по возможности, приехать в чилийскую столицу - Сантьяго, поскольку вопрос эвакуации прорабатывается именно из этого города.

Напомним, что граница Чили закрыта в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом на данный момент свобода передвижения в стране сохраняется. Решение о введении национального карантина пока еще не принято, хотя такую возможность власти Чили не исключают. По последним сведениям, в Чили подтверждено 342 случая заражения COVID-19.

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