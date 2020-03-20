Китайский партнер Daimler AG скопировал одну из его моделей

Китайский автогигант BAIC отличился, скопировав в новой модели облик европейского ситикара Smart Forfour - продукта своего бизнес-партнера, акционера и частично актива - концерна Daimler AG.

Изображения и общие характеристики китайского клона Smart под маркой BAW были вычленены на днях из регистрационных документов из реестра Министерства промышленности и информации Китая. Факт копирования стиля Smart налицо со всех ракурсов.

Фото: www.autohome.com.cn

Но нельзя сказать, что BAW полная копия Smart. Китайская машина заметно меньше: ее габариты - 3239 мм в длину, 1585 мм в ширину и 1541 мм в высоту, против 3495 мм, 1640 мм и 1550 мм соответственно у Smart, колесная база - 2240 мм, против 2490 мм соответственно.

Китайский двойник, как и Smart Forfour, электромобиль, но гораздо более скромный, мощность его электромотора всего 27 л.с. (втрое меньше, чем у оригинала), максимальная скорость заявлена 100 км/ч. Данных о запасе хода и времени начала производства пока нет.

Любопытно, что компания Smart с весны прошлого года в равных долях принадлежит Daimler AG и другому китайскому автогиганту Geely (собственнику Volvo), постепенно полностью переключается на электромобили и переносит производство в Китай.

С другой стороны, Daimler AG имеет совместное предприятие в Китае с BAIC, выпускающее широкую гамму современных моделей Mercedes-Benz для внутреннего рынка. Кроме того, две компании связывает перекрестное владение акций: Daimler AG принадлежит 12% BAIC в обмен на 5% собственного капитала. В довершение всего 9,69% Daimler AG - собственность инвестфонда Ли Шуфу, владельца Geely.