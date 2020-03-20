Постановление правительства Московской области от 20 марта 2020 года № 122/7 "Об установлении выплаты медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области на период чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской области"

В соответствии с Законом Московской области № 60/2007-03 "Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области, руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области", постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области" Правительство Московской области постановляет:

1. Предусмотреть за счет средств бюджета Московской области выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и оплату труда с учетом выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области на территории Московской области, в том числе оплату труда медицинским работникам, командированным в Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина (далее - медицинские работники).

2. Установить выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в следующих размерах:

врачу - 50 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу (фельдшеру, медицинской сестре, медицинскому регистратору) - 30 000 рублей;

младшему медицинскому персоналу - 10 000 рублей.

Выплата к заработной плате выплачивается в составе заработной платы за фактически отработанное время, начиная с 14 февраля 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

3. Министерству здравоохранения Московской области:

1) определить перечень медицинских организаций государственной системы Московской области, участвующих в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской области, и должностей медицинского персонала;

2) предоставить в Министерство экономики и финансов Московской области расчет потребности финансовых средств бюджета Московской области.

4. Министерству экономики и финансов Московской области предусмотреть финансовые средства в бюджете Московской области для реализации настоящего постановления.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







