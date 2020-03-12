Постановление губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области"

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-ОЗ "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций Природного и техногенного характера" и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 "О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить с 13.03.2020 проведение на территории Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек.

3. Рекомендовать организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек воздержаться от их проведения на территории Московской области с 13.03.2020.

4. С 13.03.2020 организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на территории Московской области уведомлять об их проведении Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

3) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу.

6. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

3) осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий:

в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Московской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

8. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области на базе Центра управления регионом Московской области:

обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания / возвращения, контактной информации;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения самоизоляции жителей Московской области на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

нештатные аварийно-спасательные формирования.

10. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







