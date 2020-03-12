В Подмосковье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен с 00 часов 00 минут 13 марта. Помимо запрещения массовых мероприятий, постановление губернатора рекомендует работодателям по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу, а министерству здравоохранения области - привести в полную готовность все медицинские учреждения, обеспечить их необходимыми препаратами и активизировать разъяснительную работу с населением.

Власти также должны обеспечить работу "горячей линии" по коронавирусу - ее номер 8-800-550-50-30.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Ильдара Габдрахманова.

Напомним, что к настоящему моменту коронавирус подтвержден у трех жителей области, которые находятся в изолированных боксах инфекционных больниц. По данным регионального министерства здравоохранения их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек.