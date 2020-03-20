Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Автовладельцам знакома ситуация, когда буквы и цифры на государственном регистрационном знаке машины перестали читаться - потеряли цвет, четкость и фактуру. Такое происходит по целому ряду причин - от воздействия агрессивной среды (реагентов, песка и щебня), до регулярной очистки знаков от грязи и наледи с использованием грубых щеток и скребков. А в последнее время добавилась и еще одна частая причина нечитаемости знаков - их некачественное изготовление. Главные виновники здесь - частные конторы, получившие право изготавливать автомобильные номера с 1 января 2020 года.

Можно ли самостоятельно восстанавливать стершиеся знаки

Однозначного ответа на это вопрос не существует. С одной стороны, за нечитаемые регистрационные знаки предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Сотрудник ГИБДД может вынести водителю предупреждение или выписать штраф 500 рублей, если ему не удастся прочитать хотя бы одну цифру или букву с расстояния 20 метров от автомобиля.

С другой стороны, часть 2 статьи 12.2 предусматривает штраф 5 000 рублей или лишение прав за видоизменение номеров. Отсюда вывод - остаться в рамках закона владельцам удастся, если номера подвергнутся не модификации, а тщательной реставрации.

Способы восстановления регистрационных знаков

Решить проблему стершихся номеров можно тремя способами - изготовить дубликаты государственных регистрационных знаков (цена изготовления одного номера на 2020 год составляет порядка 1 500 рублей, а за комплект из двух номеров попросят около 2 000 рублей), изменить регистрационные данные автомобиля (придется обратиться в ГИБДД и заплатить пошлину размером 2 850 рублей за два новых номерных знака). Самый же доступный вариант - осуществить качественную реставрацию номерного знака.

Если вы остановились на третьем пункте, чтобы не иметь проблем со стражами порядка, нужно стремиться к тому, чтобы восстанавливаемые знаки соответствовали требованиям ГОСТа Р 50577-93. В этом документе речь идет главным образом о наличии светоотражающей (белой) части номера. А она, как известно, изготавливается с применением специальных светоотражающих красок. Кроме того, здесь присутствуют также голограммы, видимые под определенным углом. Поэтому при восстановлении номера не следует подкрашивать белые поля знака. Оговаривается также, что черные цифры и буквы номерного знака должны быть одинаковой высоты.

Техника восстановления читаемости букв и цифр

Чтобы оставить нетронутой белое поле номерного знака, рекомендуется заклеить его малярным скотчем или пластырем, после чего можно приступать к подкрашиванию цифр и букв. Не забудьте отмыть, просушить и обезжирить реставрируемое поле. ГОСТ не содержит особых требований к параметрам световых качеств черной краски.

Поэтому, как вариант, можно воспользоваться черной масляной краской или баллончиком с черной нитроэмалью, которая распыляется поверх трафарета. Краска во всех случаях наносится в несколько слоев. Есть и более быстрый вариант - это воспользоваться черным перманентным маркером с толстым стержнем и со скошенным краем. Трафареты в последнем случае можно не использовать, а границы букв и цифр легко обозначить обычной пластиковой карточкой. Лишние мазки можно удалить при помощи ватного диска, смоченного в растворителе. Однако вероятно, что долго краска, нанесенная маркером, на номере не продержится. Как правило, рассчитывайте на пару-тройку месяцев.

Хитрости и тонкости вопроса

Обычно от агрессивного воздействия страдает прежде всего передний номерной знак. Поэтому за невозможностью заняться ремонтом или обменом регистрационных знаков можно попросту поменять передние и задние номера местами.

В случае возникновения проблем с ГИБДД после процедуры окраски номеров попросите указать на запрет самостоятельного подкрашивания проблемных секторов номеров. Такой статьи закона, как известно, не существует. Наказание, напомним, возможно только по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (умышленное видоизменение) и составляет 5000 рублей или лишение прав. Если сотрудник ГИБДД ссылается на эту статью, продемонстрируйте ему, что символы на знаке остались прежними и полностью соответствуют документации.