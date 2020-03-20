Постановление губернатора Мурманской области от 20 марта 2020 года № 54-ПГ "О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ"

В целях снижения рисков распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Запретить с 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания эксплуатацию бассейнов во всех организациях, учреждениях, предприятиях независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

2. Запретить с 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания в учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления, проведение досуговых мероприятий для совершеннолетних граждан (кружки, секции, вечера встреч и т.п.) с числом участников более 50 человек одновременно.

3. Запретить с 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания посещение третьими лицами организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области.

4. Ввести на территории Мурманской области следующие режимы осуществления образовательной деятельности:

4.1. С 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - дистанционный режим или режим свободного посещения по решению руководителя образовательной организации.

4.2. С 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания для образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, - дистанционный режим или режим свободного посещения по решению руководителя образовательной организации.

4.3. С 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания для дошкольных образовательных организаций - режим свободного посещения по заявлению законных представителей несовершеннолетних детей.

5. Гражданам Российской Федерации, прибывшим на территорию Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней:

5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по номеру телефона (815 2) 39-99-99.

5.2. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника медицинской организации по месту самоизоляции.

5.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (815 2) 39-99-99.

5.4. Соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящего постановления и постановления Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)" .

6. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней:

6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по номеру телефона (815 2) 39-99-99.

6.2. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и прибытия на территорию Мурманской области, осуществлять вызов медицинского работника медицинской организации по месту самоизоляции.

6.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (815 2) 39-99-99.

6.4. Соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящего постановления и постановления Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)".

7. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно­ сосудистой и эндокринной систем, реже посещать общественные места (преимущественно в исключительных случаях) и сократить передвижение на общественном транспорте, особенно в часы пик.

8. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.):

8.1. Обеспечить с 01.04.2020 готовность к введению во всех образовательных организациях, указанных в пункте 4 настоящего постановления, режимов дистанционного обучения, а также мониторинг работы учреждений в соответствующих режимах.

8.2. Обеспечить работу дежурных групп для учеников 1-4 классов общеобразовательных организаций численностью не более 12 обучающихся, обеспечив проведение мероприятий по дезинфекции помещений.

8.3. Организовать и провести конкурс среди образовательных организаций, находящихся на территории Мурманской области, на лучшую практику дистанционного обучения.

9. Министерству финансов Мурманской области (Дягилева Е.В.) предусмотреть выделение денежных средств на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего постановления.

10. Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет.

11. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

11.1. Организовать исполнение пункта 3 настоящего постановления, проведя соответствующую разъяснительную работу среди граждан о необходимости принятия таких мер.

11.2. В срок до 21.03.2020 подготовить предложения по оказанию дополнительных мер оказания адресной помощи гражданам в связи с рекомендацией, указанной в пункте 7 настоящего постановления, в том числе учитывающие необходимость привлечения к этой работе волонтеров и представителей общественных организаций.

12. Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (Варич А.С.) организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

13. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.) при выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, постановлением Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение организаторов мероприятий к ответственности, установленной законодательством.

14. Религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

15. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, постановлением Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", решениями Межведомственного оперативного штаба, созданного распоряжением Губернатора Мурманской области от 31.01.2020 № 12-РГ, решениями рабочей группы указанного Межведомственного оперативного штаба.

16. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

16.1. Осуществляющим деятельность в сфере торговли - принять меры, направленные на пресечение нахождения групп несовершеннолетних граждан на территориях торговых и (или) торгово-развлекательных центров, пребывание которых не связано с приобретением товаров и услуг, а также обеспечить размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

16.2. Осуществляющим деятельность в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг - не применять штрафные санкции к гражданам, находящимся на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, и не имеющим возможности своевременно оплатить выставленные счета за услуги жилищно- коммунального хозяйства.

17. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, начиная с 00.00 часов 21.03.2020 до особого указания:

17.1. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.

17.2. При поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

18. Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

18.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, постановлением Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", решениями Межведомственного оперативного штаба, созданного распоряжением Губернатора Мурманской области от 31.01.2020 № 12-РГ, решениями рабочей группы указанного Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдения гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства, указанными в пунктах 5, 6 настоящего постановления, режима самоизоляции на дому (в месте нахождения) и в случае установления фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

18.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

19. Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, самоизоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

20. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

21. Внести в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)" изменения, признав утратившими силу подпункт 5.3 пункта 5, пункты 7-9, подпункт 14.3 пункта 14.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Мурманской области А.Чибис









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