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20.03.2020 11:09
Рубрика: Общество

На госгранице РФ выявили более 400 человек с признаками инфекций

Текст: Светлана Ментюкова
С начала года среди 4,6 миллиона досмотренных Роспотребнадзором приехавших из-за границы граждан выявлено 417 человек с признаками различных инфекций. Об этом говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора "О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом".
Фото: Светлана Майорова/ТАСС Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Фото: Светлана Майорова/ТАСС

Из зарегистрированных в РФ на сегодняшний день 199 случаев коронавирусной инфекции, только 11 приходится на граждан иностранных государств.

Фото: iStock
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В документе отмечается, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31 декабря 2019 года по состоянию на 19 марта текущего года досмотрено 4,64 миллиона человек, в том числе 397 148 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР). "За этот период выявлено 417 человек с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 139 человек", - говорится в тексте бюллетеня.

В аэропорту Шереметьево, который единственный с 1 февраля принимает рейсы из КНР, а с 1 марта - из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал.

По данным санитарного ведомства, с начала марта досмотрено 32,2 тысячи человек, прибывших из Италии (выявлено 53); 15,6 тысячи из Республики Южная Корея (выявлено - 13 человек); 5 тысяч - из Ирана (выявлено - 4).

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
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Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За период мониторинга выявлено 2604 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 158 заболевших - респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 114 - грипп А, 91 - грипп В, 35 - парагрипп, 2 - стафилококк, 1 - микоплазма, 2 - гемофильная инфекция.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 - у граждан России, 11 - у граждан иностранных государств.

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