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20.03.2020 12:27
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan Qashqai: первые изображения

Текст: Борис Захаров
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

В Сети появились первые изображения Nissan Qashqai нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году, а также важная информация о будущей новинке.

Как сообщает издание Autoexpress, кроссовер получит сразу две гибридные силовые установки и будет базироваться на платформе CMF альянса Renault-Nissan. Первую гибридную систему - ePower - позаимствуют у Nissan Note, второй вариант будет подключаемым, с технологиями Mitsubishi Motors.

Похожие установки опробованы в том числе на модели Outlander PHEV. Также руководство компании склоняется к тому, чтобы отказаться от дизельного двигателя, с тем, чтобы снизить общие выбросы CO2 по модельному ряду. Что касается первых скетчей, они созданы на базе инсайдерской информации специалистами британского издания.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Судя по этим рисункам, Qashqai третьего поколения получит стилистические черты младшего кроссовера Juke новой генерации и концепт-кара IMQ. Обращают на себя внимание фары с характерными заострениями, крупная V-образная радиаторная решетка, рассекатель переднего бампера, рейлинги на крыше, большой клиренс и мощный защитный обвес.

В целом можно говорить о том, что Qashqai сохранит сходство с предшественником. Интерьер с большой степенью вероятности унифицирован с убранством старшего SUV X-Trail. Ожидается в частности, что новый Qashqai получит цифровую приборку и современный мультимедийный комплекс с парящим сенсорным экраном. Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года

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