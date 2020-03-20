Новый Nissan Qashqai: первые изображения

В Сети появились первые изображения Nissan Qashqai нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году, а также важная информация о будущей новинке.

Как сообщает издание Autoexpress, кроссовер получит сразу две гибридные силовые установки и будет базироваться на платформе CMF альянса Renault-Nissan. Первую гибридную систему - ePower - позаимствуют у Nissan Note, второй вариант будет подключаемым, с технологиями Mitsubishi Motors.

Похожие установки опробованы в том числе на модели Outlander PHEV. Также руководство компании склоняется к тому, чтобы отказаться от дизельного двигателя, с тем, чтобы снизить общие выбросы CO2 по модельному ряду. Что касается первых скетчей, они созданы на базе инсайдерской информации специалистами британского издания.

Судя по этим рисункам, Qashqai третьего поколения получит стилистические черты младшего кроссовера Juke новой генерации и концепт-кара IMQ. Обращают на себя внимание фары с характерными заострениями, крупная V-образная радиаторная решетка, рассекатель переднего бампера, рейлинги на крыше, большой клиренс и мощный защитный обвес.

В целом можно говорить о том, что Qashqai сохранит сходство с предшественником. Интерьер с большой степенью вероятности унифицирован с убранством старшего SUV X-Trail. Ожидается в частности, что новый Qashqai получит цифровую приборку и современный мультимедийный комплекс с парящим сенсорным экраном. Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года