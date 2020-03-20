Новости

Южная Корея вводит тест на COVID-19 для всех, кто въезжает из Европы и РФ 14:27
В Кремле обратили внимание на петицию общественников по коронавирусу 14:24
Выставка Дали останется пережидать карантин в Екатеринбурге 14:20
В Иране почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом 14:13
Видео: байкер спровоцировал конфликт с владельцем пикапа и попал в ДТП 14:07
Песков рассказал о наращивании производства медицинских масок 14:06
Финский вратарь "Салавата Юлаева" не видит смысла доигрывать сезон КХЛ 14:05
ФАС приостановила проверки и переходит на дистанционное рассмотрение дел 14:03
Песков подтвердил подготовку телесаммита G20 по коронавирусу 14:00
Лукашенко не стал вводить чрезвычайные меры в связи с коронавирусом 13:57
Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования 13:53
Число умерших от COVID-19 в Южной Корее достигло 100 человек 13:47
Участники досрочного ЕГЭ-2020 напишут заявления о переносе экзаменов 13:44
Продолжение "Миньонов" отложили из-за пандемии 13:40
В Казани появилась служба доставки продуктов для одиноких пенсионеров 13:31
Перевозчик извинится перед родителями ребенка, у которого не приняли оплату 13:30
Опубликовано видео задержания спонсоров "ИГ" в трех регионах РФ 13:29
Космический эксперимент поставил под сомнение теорию струн 13:25
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:24
Песков рассказал об отличном самочувствии Путина 13:22
Песков опроверг обсуждение возможного закрытия Москвы на карантин 13:20
Школьникам рассказали, как они могут изменить мир 13:18
"Одноклассники" и "ВКонтакте" покажут онлайн-концерт Дениса Мацуева 13:17
Ювелирное экспортное бюро планируют создать в ЕАЭС 13:16
Фото: больная коронавирусом Ольга Куриленко показала, чем лечится 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
20.03.2020 13:17
Рубрика: Культура

"Одноклассники" и "ВКонтакте" покажут онлайн-концерт Дениса Мацуева

Текст: Сусанна Альперина

Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" 20 марта покажут в прямом эфире концерт пианиста Дениса Мацуева. "Одноклассники" обещают трансляцию в сверхвысоком качестве Ultra HD (4К). Выступление начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Фото: istock
Какие культурные события можно посетить онлайн

Следует отметить, что концерт Мацуева - первый в серии онлайн-трансляций классических концертов без публики, организованных Московской филармонией. Помимо пианиста в выступлении примут участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе: Петр Чайковский - "Времена года" и джазовые композиции.

Ранее обе соцсети сделали подписку на свои музыкальные сервисы максимально доступной: vk.com запустили трехмесячную подписку на музыку за 1 рубль, а ok.ru позволили своим пользователям в течение трех месяцев получать 100%-й кэшбэк в виде ОКов - виртуальной валюты соцсети.

Онлайн-трансляции концертов пройдут в соцсетях до 10 апреля. В программе - выступления известных классических музыкантов и коллективов. Среди них - Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский и др. Подробная программа выступлений - в группе Культура.рф в "Одноклассниках".

Фото: iStock
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина

Трансляции концертов будут также доступны в группе портала Культура.рф в "Одноклассниках" и в группе Московской филармонии в "ВКонтакте" на любых устройствах: в веб-версиях соцсетей, а также в приложениях на iOS и Android.

Между тем

"Одноклассники" также запустили раздел с онлайн-экскурсиями по постоянным и временным экспозициям из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин. Среди них - Государственный Эрмитаж, ГМИИ им Пушкина, Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства "Гараж", ВДНХ и другие.

Культура Музыка Классика Компании Информационные технологии Одноклассники Компании Информационные технологии ВКонтакте Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Песков рассказал об отличном самочувствии Путина
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19
В России выздоровели еще четыре человека, заразившихся коронавирусом
Сальма Хайек: Я шла путями, которые казались непонятными для остальных
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Чуковской