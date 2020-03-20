"Одноклассники" и "ВКонтакте" покажут онлайн-концерт Дениса Мацуева

Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" 20 марта покажут в прямом эфире концерт пианиста Дениса Мацуева. "Одноклассники" обещают трансляцию в сверхвысоком качестве Ultra HD (4К). Выступление начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Следует отметить, что концерт Мацуева - первый в серии онлайн-трансляций классических концертов без публики, организованных Московской филармонией. Помимо пианиста в выступлении примут участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе: Петр Чайковский - "Времена года" и джазовые композиции.

Ранее обе соцсети сделали подписку на свои музыкальные сервисы максимально доступной: vk.com запустили трехмесячную подписку на музыку за 1 рубль, а ok.ru позволили своим пользователям в течение трех месяцев получать 100%-й кэшбэк в виде ОКов - виртуальной валюты соцсети.

Онлайн-трансляции концертов пройдут в соцсетях до 10 апреля. В программе - выступления известных классических музыкантов и коллективов. Среди них - Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский и др. Подробная программа выступлений - в группе Культура.рф в "Одноклассниках".

Трансляции концертов будут также доступны в группе портала Культура.рф в "Одноклассниках" и в группе Московской филармонии в "ВКонтакте" на любых устройствах: в веб-версиях соцсетей, а также в приложениях на iOS и Android.

Между тем

"Одноклассники" также запустили раздел с онлайн-экскурсиями по постоянным и временным экспозициям из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин. Среди них - Государственный Эрмитаж, ГМИИ им Пушкина, Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства "Гараж", ВДНХ и другие.