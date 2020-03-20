Олимпийский огонь доставили из Греции в Японию

Олимпийский огонь самолетом доставили из Греции в японскую префектуру Мияги на северо-востоке страны. Данный регион серьезно пострадал во время мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Спецборт из-за сильного ветра на полтора часа раньше запланированного приземлился на территории военно-воздушной базы Мацусима национальных Сил самообороны, передает телерадиокомпания NHK.

В церемонии встречи огня приняли участие титулованные японские спортсмены - трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида.

Ожидается, что эстафета олимпийского огня начнется 26 марта в префектуре Фукусима.