Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Внести в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 19, ст. 2317) следующие изменения:

1) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.";

2) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. В случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно административная ответственность, предусмотренная частью 5 настоящей статьи, наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.".

Президент Российской Федерации В. Путин