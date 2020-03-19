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Рубрика: Власть

После 60 и старше не наливать?

За дискриминацию пожилых и инвалидов продавцов накажут крупными штрафами
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
"Российская газета" публикует закон, который грозит существенным штрафом продавцам за отказ предоставить товары (услуги) или доступ к ним покупателю из-за его возраста или состояния здоровья.
Даже если у клиентов денег только на бокал вина, это не повод для отказа в обслуживании в ресторане. Фото: РИА Новости Даже если у клиентов денег только на бокал вина, это не повод для отказа в обслуживании в ресторане. Фото: РИА Новости
Даже если у клиентов денег только на бокал вина, это не повод для отказа в обслуживании в ресторане. Фото: РИА Новости

Наказание для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для организаций - от 300 тыс. до 500 тыс. В случае отказа двум или более потребителям одновременно ответственность наступит за отказ каждому потребителю и каждый случай в отдельности, говорится в законе.

Юристы прокомментировали закон о штрафах за дискриминацию пожилых

Причиной для принятия жестких мер стала дискриминация пожилых людей и особенно инвалидов. Закон о защите их прав уже есть, однако его положения часто нарушаются, объяснили в Роспотребнадзоре.

По словам председателя "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова, часто маломобильные люди не могут попасть в транспорт или войти в магазин, владельцы которых нарушают закон о создании безбарьерной среды. "Это тоже яркий пример дискриминации, хотя пассивной. И она встречается на каждом шагу", - подчеркнул он.

Ущемление прав инвалидов связано с пренебрежительным отношением общества к проблемам таких людей и отсутствием существенного наказания, считает депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. "Только ощутимые штрафы могут заставить должностных лиц задуматься. Однако эффективность закона, конечно, будет зависеть от нашей гражданской позиции", - подчеркнул он.

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"Очевидно, что государственные и общественные институты должны быть более внимательны к тому, как соблюдаются права потребителей-инвалидов", - отметили в Роспотребнадзоре.

Примеров нарушений их прав множество. Достаточно вспомнить, как в августе 2015 года девочку с аутизмом и ДЦП выгнали из кафе в Нижнем Новгороде, а в июне 2016 года в Астрахани группу детей-инвалидов не пустили в центр развлечений с кинотеатром и спортивным залом.

Если вы или ваши близкие столкнулись с отказом - как сформулировано в новом законе - в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо в доступе к ним по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или же возрастом, подайте жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора. Ее можно направить заказным письмом через "Почту России" или же подать в электронном виде на официальном сайте службы в разделе "Для граждан".

За три дня обращение обязаны зарегистрировать и не позднее чем через 30 дней ответить на жалобу. В исключительных случаях, когда для полного и объективного рассмотрения жалобы Роспотребнадзору требуется осуществить запрос информации в других структурах, срок может быть продлен еще максимум на 30 дней.

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Напомним, любое обращение граждан в Роспотребнадзор автоматически становится поводом для проверки организации.

Новый закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Он не распространяется на такие очевидные ограничения, как запрет на продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним.

Минтруд предлагает ужесточить ответственность за дискриминацию инвалидов и в других сферах. Например, повысить штрафы для работодателей, которые отказываются принимать людей с особенностями здоровья даже при наличии квоты, или производителей, уклоняющихся от выпуска общественного транспорта, приспособленного для маломобильных граждан. Суммы, выставляемые нарушителям, ничтожно малы - 10 тыс. и 30 тыс. соответственно.

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