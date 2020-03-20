Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 59-ФЗ "О внесении изменений в статью 34 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и статью 3 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности"

Принят Государственной Думой 3 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Статью 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555; 2012, N 25, ст. 3268) дополнить частью 19 следующего содержания:

"19. Перевозчик в соответствии со статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора перевозки груза.".

Статья 2

Статью 3 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2701; 2016, N 28, ст. 4558) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Экспедитор в соответствии со статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора транспортной экспедиции.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин