Отменен весовой контроль транспорта с товарами первой необходимости

С 25 марта проведение Ространснадзор отменяет весовой контроль транспорта, перевозящего товары первой необходимости. Сообщает пресс-служба ведомства.

"С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что подобная мера вводится в целях исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого Правительством Российской Федерации.