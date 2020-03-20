Песков назвал "вбросы" по новым санкциям США весенним обострением

"Мы обратили внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про заявления Трампа. "Понимаем, действительно, многие компании сейчас страдают из-за низких цен на нефть", - добавил он.

Огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за этих цен, сказал Песков. Серьезный кризис у тех, кто добывает сланцевую нефть, констатировал он.

Комментировать "вбросы" относительно возможных новых санкций США к России в этой связи Песков не стал: "Это, скорее, к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом у страдающих русофобией".

"Никаких ценовых войн России и Саудовской Аравии нет", - заверил представитель Кремля. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура, заметил он, подчеркнув, что Москва и Эр-Рияд хорошие партнеры и никто не должен вмешиваться в эти отношения.