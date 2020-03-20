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20.03.2020 13:22
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отличном самочувствии Путина

Текст: Кира Латухина

Президенту России нет необходимости проходить тест на коронавирус - он прекрасно себя чувствует и активно работает. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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На вопрос, прошел ли Владимир Путин соответствующий тест, Песков пояснил: "У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя отлично чувствует и продолжает работать".

Представитель Кремля подтвердил, что те, кто общался с президентом в Крыму, в том числе и награжденные им лично за строительство Крымского моста, тест проходили. "Да, это действительно так, - подтвердил он. - Мы считаем это оправданными мерами предосторожности. Как раз, чтобы президент уверенно продолжал работать, все, кто его окружает, должны принимать меры предосторожности".

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