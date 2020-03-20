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20.03.2020 16:37
Рубрика: Власть

Правительство обязало МЧС приостановить все проверки до 1 мая

Текст: Тимофей Борисов
Проверки органов надзорной деятельности будут приостановлены до 1 мая 2020 года. Согласно поручению Правительства РФ, подписанному еще накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным, все проверки, причем не только МЧС, приостанавливаются с 19 марта.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Поводом для такого шага, судя по всему, послужили многочисленные жалобы бизнеса. После начала острой фазы вирусной опасности, бизнесмены почувствовали на себе многократно возросшее внимание контролирующих органов, прежде всего, со стороны инспекторов Роспортебнадзора. Ужесточение правил и требований поставило некоторых предпринимателей едва ли не на грань закрытия. Правительство услышало жалобы и приняло неотложные меры для поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо прочего, через зеленый коридор на границах стали пускать грузовые фуры, законтрактованные для доставки товаров, которые покупатели наиболее быстро раскупили в магазинах.

Фото: iStock
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Кроме того, меры поддержки коснулись и проведения проверок. Этот запрет стал неожиданным для контролирующих и надзорных органов. Причем, настолько, что вошел даже в некоторое противоречие с их ближайшими планами.

В заметке "Одни дома" "РГ" уже сообщила, что МЧС оказалось перед непростым выбором, в каком виде проводить некоторые профилактические и надзорные мероприятия. В частности, речь шла о планах по проведению, условно говоря, "детских" рейдов. Инспекторы МЧС собирались совместно с управляющими компаниями проконтролировать обеспечение мер противопожарной безопасности родителями, чьи дети перешли на удаленный режим обучения.

Вчера источник "РГ" в МЧС сообщил, что правительство своим поручением в некотором смысле "спутало карты" и теперь придется решать, как же именно проводить профилактические мероприятия. На вчерашний день нового алгоритма действия еще найдено не было.

Но уже сегодня главный государственный инспектор по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский внес ясность в этот вопрос.

- Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера, - отметил Анатолий Супруновский.

Также будут проводиться мероприятия, связанные с выдачей лицензий, аттестатов, аккредитаций и других документов разрешительного характера.

Власть Безопасность Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Правительство МЧС

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