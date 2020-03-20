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20.03.2020 12:01
Рубрика: Власть

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Текст: Кира Латухина

Эр-Рияд не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным до решения ОПЕК+. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман до распада сделки ОПЕК+ пробовал поговорить с Кремлем, но получил отказ.

"Это не так", - сказал Песков. "Нет, не звонил", - уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, что страны ОПЕК+ 6 марта не договорились по сделке о сокращении добычи нефти, поэтому с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах.

Песков также заявил, что Путин пока не планирует телефонные переговоры с руководством Саудовской Аравии.

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