Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Эр-Рияд не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным до решения ОПЕК+. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман до распада сделки ОПЕК+ пробовал поговорить с Кремлем, но получил отказ.

"Это не так", - сказал Песков. "Нет, не звонил", - уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, что страны ОПЕК+ 6 марта не договорились по сделке о сокращении добычи нефти, поэтому с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах.

Песков также заявил, что Путин пока не планирует телефонные переговоры с руководством Саудовской Аравии.