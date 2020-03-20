Демонтаж памятника Жукову в Москве связан с реставрацией

- Состояние памятника требуют серьезных реставрационных работ в условиях мастерских, - рассказывает Емельянов. - Работы были по графику запланированы на март. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, было решено заменить его копией этого памятника, выполненного также Клыковым. Да, копия отличается от оригинала, но это авторская копия. Однако состояние постамента требует также реставрации, поэтому и временно поставленная копия будет убрана. Мы демонтируем и исторический памятник, поставленный в 1995 году, и его копию. Постамент также будет отреставрирован.

Емельянов отметил, что главное в реставрации - это сохранение памятника, поэтому сколько продлятся работы по восстановлению, пока не ясно. "Надеюсь, что к 9 мая работы завершим, будет странно в Праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны.

На вопрос "РГ", почему работы произведены так неожиданно, чиновник заметил, что этот казус будет компенсирован приглашением в реставрационные мастерские.

Напомним, что фотографии со снятой с постамента конной скульптурой на Манежной площади первым рано утром опубликовал блог в социальных сетях "Архитектурные излишества". Подпись под фотографией гласила: "Памятник маршалу Георгию Жукову будут менять на новый". В ряде СМИ тут же появились сообщения, что "замену памятника другим обсуждали на одном из осенних заседаний комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме". Как прокомментировал "РГ" председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский: "Наша комиссия не обсуждала судьбу этого памятника, это федеральная компетенция. От себя могу добавить, что я против замены или переноса этого памятника. Его в свое время установили, он стал частью истории нашего города, его визитной карточкой вместе со стоящим позади него зданием Государственного исторического музея".

Напомним, что памятник Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. Выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма. Поставить его в этом месте решил Борис Ельцин. Позже памятник предлагали перенести на Поклонную гору, позже его собирались перенести к музею Жукова в Калужской области члены общества памяти Жукова.