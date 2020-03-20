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20.03.2020 12:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве проводятся работы с памятником Жукову

Текст: Ирина Огилько
В столице заменили памятник Георгию Жукову.

Фотографии со снятой с постамента конной скульптурой на Манежной площади первым рано утром опубликовал блог в социальных сетях "Архитектурные излишества". Подпись под фотографией гласила: "Памятник маршалу Георгию Жукову будут менять на новый".

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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В ряде СМИ тут же появились сообщения, что "замену памятника другим обсуждали на одном из осенних заседаний комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме". Председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский прокомментировал "РГ" эту информацию: "Наша комиссия не обсуждала судьбу этого памятника, это федеральная компетенция. От себя могу добавить, что я против замены или переноса этого памятника. Его в свое время установили, он стал частью истории нашего города, его визитной карточкой вместе со стоящим позади него зданием Государственного исторического музея".

В пресс-службе Министерства культуры РФ от комментариев отказались, объяснив, что подробности пока не известны.

Памятник Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. Композиция создана скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма. Поставить его в этом месте решил бывший на тот момент президентом Борис Ельцин. Позже памятник предлагали перенести на Поклонную гору или перевезти к музею Жукова в Калужской области.

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