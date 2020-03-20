Филармонический оркестр Татарстана представил в Москве "Летучего голландца"

Зал непрост по акустике, и даже концертные версии опер Мариинского театра звучали здесь, мягко говоря, по-разному. К тому же самые въедливые меломаны Москвы не успели забыть версию "Летучего голландца" Большого театра, с аппетитом исполняемую флагманом еще в 2013 году в постановке Петера Конвичного с Василием Синайским за пультом. Так что оркестр Татарстана все-таки шел на экзамен и готовился держать удар. Справился достойно - и с оперой, и с собственными нервами (до московского дебюта он прокатал "Голландца" в Челябинске и Казани). Влетевший за пульт Сладковский не дал оркестру шанса на раскачку, и нотный текст сразу полился сосредоточенно, плотно, без лишних вздохов. Духовые еще в увертюре отметились сильным росчерком - в "русском Вагнере" эта группа инструментов обычно считается слабым звеном, а тут дирижер прочерчивал форте и микшировал лишнюю зычность. Да и слаженное звучание струнных мгновенно перебило залу дыхание, отчего романтическая драма Вагнера, любимая за картины разбушевавшейся стихии и жанровые сцены, полилась мощным потоком.

В концертной версии при автоматическом внимании зала к музыкальной стороне дела становится важным актерское мастерство солистов. Сразу расположил верный технически и актерски капитан Даланд (Дмитрий Скориков), трогательный в отеческой заботе о Сенте. Рулевой (Кирилл Матвеев) слепил "нормального моряка" с боязнью мистики и умением стоять на ногах при любом шторме. Экс-жених Эрик (Артем Сафронов) выглядел "сухопутным" тенором-неудачником в баритонально-басовом моряцком окружении. Сента, солистка МАМТа Наталья Мурадымова, начинавшая как мечтательная дочь властной матери (яркая работа солистки Большого Евгении Сегенюк), распелась в фанатичку-валькирию, готовую в любом поступке идти до конца. Но доминировал в сборной солистов Летучий голландец - Альберт Домен. Удача кастинга: он смотрелся морским волком и ровесником скорее Капитану, чем избраннице Сенте, отчего история звучала острее и драматичнее.

Профессиональный уровень читался в нюансах, фразировке, правильных акцентах, выдающих в певце мировую звезду вагнеровского репертуара, восхищавшего театры Германии, а также Зальцбург и Байройт. У него определенно сложились лояльные отношения с дирижером, поддержавшим скитальца в трудных моментах партии. Не последним героем стал и Академический Большой хор "Мастера хорового пения", укрепивший впечатление ухарской "Рулевой! С вахты вниз!" и полным страха финалом.

При всех трудностях жанра концертной оперы "Летучий голландец" получился цельным и мощным. Сумеречный вагнеровский романтизм нежданно наложился на темперамент ведомого Александром Сладковским оркестра, волевым крещендо кинувшим зал ужас проклятия и силу способной его одолеть любви.