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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке

Ни один из пациентов столичной больницы в Коммунарке, которых госпитализировали сюда с коронавирусом, в том числе находящиеся в реанимации, не используют искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) - их болезнь протекает относительно легко. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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- Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ. Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы, скорее, перебдеваем, они не в критическом состоянии. Где-то лихорадка, где-то нам что-то не понравилось в анализах. Пока есть такая возможность, мы наблюдаем их в условиях интенсивной терапии, - сообщил Проценко в интервью BBC.

Тех пациентов, которым удавалось в буквальном смысле слова сбежать из больницы, он назвал "ходячим биологическим оружием" для людей старшего поколения. Между тем, Денис Проценко признал, что многие госпитализированные, как правило, пребывают в тяжелом психологическом состоянии.

- Они находятся взаперти... Тяжелое [состояние]. У нас работают психологи, город помогает специалистами. Для некоторых пациентов приход психолога - это дополнительный вызов, ведь у наших людей в голове до сих пор тонкая грань между психологом и психиатром, - отметил главврач.

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Он также прокомментировал жалобы некоторых пациентов на "недостаточное внимание врачей".

- У нас, например, есть пациенты, которые к нам поступают с температурой, потом она падает. Мы их наблюдаем, берем мазки, но мы их не лечим. От чего их лечить? Потом появляются посты в "Фейсбуке" в духе: "Я лежу четвертый день, у меня только меряют температуру, больше никто не приходит и никак не лечат", - сказал Денис Проценко.

Как ранее сообщила "РГ", в четверг, 19 марта, из больницы в Коммунарке были выписаны четыре человека, которые вылечились от коронавируса.

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