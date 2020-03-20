Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест

Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов - тогда еще действующий вице-мэр - получил 1,5 миллиона рублей от руководителя коммерческой фирмы за принятие решения в ее пользу.

- В ходе судебного заседания подозреваемый признал вину в получении от посредника тысяч рублей и готов их вернуть, - рассказали в пресс-службе суда. - Судьба других 750 тысяч пока неизвестна.

На основании материалов, собранных региональным управлением ФСБ, следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 190 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", экс-чиновник был задержан. О помещении его под домашний арест ходатайствовали представители СК и прокуратуры. Суд поддержал ходатайство и отправил экс-чиновника домой до 17 мая.