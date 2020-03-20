Новости

В Краснодаре двух застройщиков осудят за хищение 190 млн рублей 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры 17:57
В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию 17:56
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 17:55
Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо 17:53
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест 17:52
Путин оценил работу сотрудников ТАСС 17:47
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку 17:46
Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке" 17:46
Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19 17:46
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран 17:42
В ФРГ пригрозили ужесточить карантин из-за "несознательных" граждан 17:39
Яблоневую аллею заложили в Гомеле в честь 75-летия Победы 17:39
Сотрудников администрации президента пока не будут переводить на "удаленку" 17:39
Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира 17:30
Севастопольский театр покажет спектакли онлайн 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Пресс-служба Денинского районного суда Фото: Пресс-служба Денинского районного суда
Фото: Пресс-служба Денинского районного суда

Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В Белгороде экс-чиновника осудили на семь лет за взятку

По версии следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов - тогда еще действующий вице-мэр - получил 1,5 миллиона рублей от руководителя коммерческой фирмы за принятие решения в ее пользу.

- В ходе судебного заседания подозреваемый признал вину в получении от посредника тысяч рублей и готов их вернуть, - рассказали в пресс-службе суда. - Судьба других 750 тысяч пока неизвестна.

На основании материалов, собранных региональным управлением ФСБ, следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 190 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", экс-чиновник был задержан. О помещении его под домашний арест ходатайствовали представители СК и прокуратуры. Суд поддержал ходатайство и отправил экс-чиновника домой до 17 мая.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад