В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

Новости

В Киеве и двух областях Украины из-за коронавируса объявлен режим ЧС 20:31
В центре Севастополя нашли артефакты Крымской войны 20:11
Врачи рассказали, где четверо петербурженок заразились COVID-19 19:52
В России разработан экспресс-анализ на коронавирус 19:36
В Чехии будут искать нарушителей карантина с воздуха 19:13
Из-за коронавируса под угрозой оказался следующий "Оскар" 19:05
В Краснодаре застройщиков будут судить за хищение 190 млн 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры 17:57
В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию 17:56
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 17:55
Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо 17:53
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест 17:52
Путин оценил работу сотрудников ТАСС 17:47
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку 17:46
Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке" 17:46
Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19 17:46
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 19:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

Текст: Сергей Бабкин
В Москве открываются девять лабораторий, где будут проводиться тесты на коронавирус. Об этом объявил мэр Сергей Собянин, посетив диагностический клинический центр №1 на юго-западе мегаполиса.

"Тестирование на коронавирус до этого проводили только федеральные организации, - сказал глава города. - Их работники делают все возможное, но ресурсы объективно ограничены". Хотя число карантинных пациентов пока не критическое, объемы исследований выросли в несколько раз, констатировал Собянин. Поэтому в мэрии решили открыть собственные, городские лаборатории. Все разрешения получены, 250 техников прошли дополнительное обучение в федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. В Москву уже поступили новые тест-системы "Вектор" на 100 тысяч исследований. По оценкам Собянина, это в 2,5 раза увеличит лабораторные мощности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кабмин подготовил план мероприятий в условиях распространения коронавируса

В пятницу заработали пять городских исследовательских центров, 21 марта добавятся еще три, а до конца месяца девятую лабораторию откроют в Коммунарке. "Исследования будут выполняться для всех поликлиник и станций скорой помощи", уточнил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин. - Требования к безопасности в лабораториях выше, чем в Европе".

Таким образом, федеральные лаборатории в Графском переулке и на улице Мусоргского продолжат проводить анализы проб, взятых у пациентов в стационарах. А весь остальной массив самоизолированных возьмут на себя городские центры. Федералы также перепроверят все положительные тесты. Ожидается, что к концу следующей недели московские лаборатории смогут проводить по 10 тысяч исследований в сутки.

В целом обстановка в Москве, несмотря на рост количества больных, остается спокойной. Ни комендантского часа, ни закрытия въездов в город - ничего из этих анонсированных соцсетями "ужастиков" нет. По состоянию на пятницу, в городе подтвержден 131 случай коронавируса, выздоровело 5 человек, остальные продолжают лечение.

Власть Работа власти Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МИД поможет вернуться на родину застрявшим за рубежом россиянам
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента