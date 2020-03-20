В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

"Тестирование на коронавирус до этого проводили только федеральные организации, - сказал глава города. - Их работники делают все возможное, но ресурсы объективно ограничены". Хотя число карантинных пациентов пока не критическое, объемы исследований выросли в несколько раз, констатировал Собянин. Поэтому в мэрии решили открыть собственные, городские лаборатории. Все разрешения получены, 250 техников прошли дополнительное обучение в федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. В Москву уже поступили новые тест-системы "Вектор" на 100 тысяч исследований. По оценкам Собянина, это в 2,5 раза увеличит лабораторные мощности.

В пятницу заработали пять городских исследовательских центров, 21 марта добавятся еще три, а до конца месяца девятую лабораторию откроют в Коммунарке. "Исследования будут выполняться для всех поликлиник и станций скорой помощи", уточнил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин. - Требования к безопасности в лабораториях выше, чем в Европе".

Таким образом, федеральные лаборатории в Графском переулке и на улице Мусоргского продолжат проводить анализы проб, взятых у пациентов в стационарах. А весь остальной массив самоизолированных возьмут на себя городские центры. Федералы также перепроверят все положительные тесты. Ожидается, что к концу следующей недели московские лаборатории смогут проводить по 10 тысяч исследований в сутки.

В целом обстановка в Москве, несмотря на рост количества больных, остается спокойной. Ни комендантского часа, ни закрытия въездов в город - ничего из этих анонсированных соцсетями "ужастиков" нет. По состоянию на пятницу, в городе подтвержден 131 случай коронавируса, выздоровело 5 человек, остальные продолжают лечение.