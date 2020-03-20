В Подмосковье зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

У пациентки заболевание протекало в легкой форме. Как отмечают в штабе, терапия полностью соответствовала рекомендациям федерального Минздрава. Женщину выписали после итоговых тестов, показавших отсутствие вируса.

Напомним, что за прошедшие сутки в Подмосковье был зафиксирован один новый случай коронавируса. Число инфицированных выросло с 17 до 18.