В Подмосковье зафиксирован новый случай коронавируса

В Московской области зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в регионе за последние сутки выросло с 17 до 18. В штабе отмечают, что всем, кто прибыл в Подмосковье из Праги рейсом SU 2011 11 марта необходимо срочно вызвать врача и пройти все необходимые исследования.

Напомним, что с 13 марта в Московской области объявлен режим повышенной готовности. Многие организации переходят на удаленную работу, усилена дезинфекция.