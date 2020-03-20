На Камчатке получившая травмы при катании на лыжах девочка умерла

На Камчатке скончалась восьмилетняя девочка, которая получила тяжелые травмы при катании на горных лыжах.

6 марта она тренировалась на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва "Эдельвейс". Спускаясь по склону, оказалась за пределами трассы и врезалась в дерево. Ребенок получил тяжелую травму головного мозга, закрытый перелом верхней трети диафиза правой плечевой кости, ушиб грудной клетки и умер 19 марта в реанимации.

Во время проверки следователи выяснили, что склон не был огорожен от находящейся рядом лесополосы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в КГАУ СШОР "Эдельвейс" (часть 2 статьи 238 УК РФ).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также устанавливается круг лиц, причастных к нему", - сообщает пресс-служба камчатского СУ СК.