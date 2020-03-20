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20.03.2020 03:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке получившая травмы при катании на лыжах девочка умерла

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке скончалась восьмилетняя девочка, которая получила тяжелые травмы при катании на горных лыжах.

6 марта она тренировалась на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва "Эдельвейс". Спускаясь по склону, оказалась за пределами трассы и врезалась в дерево. Ребенок получил тяжелую травму головного мозга, закрытый перелом верхней трети диафиза правой плечевой кости, ушиб грудной клетки и умер 19 марта в реанимации.

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Во время проверки следователи выяснили, что склон не был огорожен от находящейся рядом лесополосы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в КГАУ СШОР "Эдельвейс" (часть 2 статьи 238 УК РФ).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также устанавливается круг лиц, причастных к нему", - сообщает пресс-служба камчатского СУ СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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