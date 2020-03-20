Новости

Врач назвал время окончания пандемии коронавируса 06:36
Олимпийский огонь доставили из Греции в Японию 06:18
Из-за отмены авиарейсов в Чили остаются более 100 туристов из России 05:55
На Камчатке МЧС объявило лавинную опасность 05:51
Спасательное судно ТОФ помогло "аварийной подлодке" 05:47
Из-за коронавируса и "удаленки" возник дефицит ноутбуков 05:31
Корветы ТОФ у берегов Приморья нанесли ракетный удар по "противнику" 05:26
В Аргентине объявили национальный карантин из-за коронавируса 04:43
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против коронавируса COVID-19 04:07
В Хабаровский край завезли коронавирус из Италии 04:02
В Якутии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 03:59
На Камчатке получившая травмы при катании на лыжах девочка умерла 03:58
Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса 03:27
В Бурятии полицейского обвинили во взятке в 8 млн рублей 03:19
Республиканцы предложили выдать американцам по 1200 долларов 02:51
Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу 02:15
Число заразившихся COVID-19 в Турции за сутки выросло почти вдвое 01:35
Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке 00:44
Путин оценил шутку Галкина 00:29
Кузнецова прокомментировала высадку ребенка из автобуса в Подмосковье 00:07
СМИ: США введут санкции против РФ "ради стабилизации цен на нефть" 19.03.2020
Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии 19.03.2020
В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 19.03.2020
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 19.03.2020
Растущая нефть поддержала рубль 19.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
20.03.2020 05:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спасательное судно ТОФ помогло "аварийной подлодке"

Текст: Анна Бондаренко

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" отработал оказание помощи "аварийной подлодке", лежащей на грунте, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Плановое учение, которое прошло на морском полигоне в акватории залива Петра Великого, стало проверкой навыков экипажа судна и техники спасателей по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке.

Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики

Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-40 проекта 18271 - "Бестер-1". Он погрузился под воду, нашел стенд-макет подводной лодки на глубине более 60 метров. Спасатели осмотрели и очистили комингс-площадку "субмарины", после чего "Бестер-1" подошел и закрепился на ней.

Экипаж провел три стыковки с макетом. Контроль за работой спасателей велся с помощью телеуправляемых подводных аппаратов.

Напомним, что в декабре прошлого года "Игорь Белоусов" отрабатывал сходные задачи во время первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Моряки на практике проверили совместимость российского спасательного оборудования и субмарины проекта 636 ВМС Вьетнама. Для этого экипаж глубоководного аппарата ТОФ погрузился в воду и нашел на глубине макет комингс-площадки подводной лодки, а подводники ВМС Вьетнама, в свою очередь, покинули "аварийную" подлодку через торпедные аппараты.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин оценил шутку Галкина
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента