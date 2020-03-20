В Хабаровском крае часть школьников будет учиться дистанционно

В Хабаровском крае ученики 5-11 классов с 30 марта перейдут на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Каникулы в школах продлятся с 23 по 29 марта. Далее, учащихся средних и старших классов до 12 апреля переведут на электронное обучение с применением дистанционных технологий.

"Для 1-4 классов муниципальным районам рекомендовано продлить каникулы до 12 апреля, в этом случае учебный год для них завершится в июне. Детские дома взяты на особый контроль. Детские сады продолжают работать в обычном режиме" - сообщила и.о. министра образования и науки Виктория Хлебникова.

Также временно закрыты учреждения дополнительного образования. На время каникул отменена работа всех детских оздоровительных загородных и пришкольных лагерей отдыха. Деньги за путевки вернут.

Ранее вузы, техникумы и колледжи стали переходить на дистанционное обучение. С 23 марта заочная форма будет во всех оставшихся учреждениях.