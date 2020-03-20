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20.03.2020 08:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае откроют ситуационный центр по борьбе с COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил открыть в регионе круглосуточный ситуационный центр по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его специалисты будут в онлайн-режиме следить за оперативной обстановкой и принимать экстренные решения. Руководителями центра назначат заместителей главы края.

Фото: iStock
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Такое поручение связано с первыми зарегистрированными на территории региона случаями заболевания. Трое местных жителей привезли COVID-19 из Италии, где они отдыхали. Сейчас люди находятся в 10-й городской больнице Хабаровска, заболевание у них протекает в легкой форме.

- Эти три пациента не выполнили рекомендации и вовремя не обратились к нам, поэтому сейчас дополнительно проверяем их круг общения. Он небольшой, поэтому все находятся под контролем. На будущее просим жителей края относиться к нашим официальным обращениям серьезно, - сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев на заседании оперативного штаба.

Сейчас власти готовят обсерваторы в каждом из районов края, в которых можно будет разместить заболевших. Возможно, под них перепрофилируют дорожную больницу в Хабаровске, Военно-морской госпиталь в Ванино, санаторий "Железнодорожник" и даже краевой детский центр "Созвездие".

С сегодняшнего дня в регионе решено запретить проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек. Всех туристов, вернувшихся из-за рубежа, поместят на 14-дневный карантин. Аэропорты, вокзалы, общественный транспорт должны дезинфицировать не реже четырех раз в сутки.

Сейчас в Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находятся около 700 человек, у них взяты пробы на коронавирус. Туристов, вернушихся из-за границы, просят сообщать о себе по номеру "горячей линии" (4212) 402-201 (добавочный 1).

Напомним, коронавирусной инфекцией заразились более 210 тысяч человек по всему миру, скончались свыше девяти тысяч. В России зарегистрировано 199 заболевших.

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