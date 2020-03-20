В Якутии зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

В Якутии число зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек, сообщает оперативный штаб республики.

"Пациенты проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска. Пробы у них взяты при отработке контактов первого заболевшего пациента", - отмечается в сообщении

Уже установлен полный круг людей, общавшихся с заболевшими. Все шестеро находились в Якутске.

Напомним, что сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева рассказала о первом случае заражения инфекцией. Им стал руководитель компании ЯТЭК, прибывший в Якутск из Швейцарии.