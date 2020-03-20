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20.03.2020 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновные в гибели шахтеров на руднике "Мир" получили сроки

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о затоплении подземного рудника "Мир" и гибели работников АК "АЛРОСА". Об этом в пятницу сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анна Колесник.

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И.о. директора Мирнинского ГОКа Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера этого предприятия Александр Манн признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работа. Каждый приговорен к лишению свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Оба лишены права занимать руководящие должности а течение трех лет.

Следствие и суд установили, что в июле 2017 года в подземном руднике "Мир" появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что осужденные знали об этом, они не остановили работу рудника и не приняли меры к выводу работников из опасной зоны. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой восемь работников рудника погибли.

Причиненный ущерб составил более 10 миллиардов рублей. Для его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых.

Уголовное преследование в отношении третьего обвиняемого, бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера прекращено в связи с его смертью.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Аварии на шахтах

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