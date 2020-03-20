На Вятке работники завода сняли клип в поддержку Little Big

В Кировской области сотрудники химического завода сняли клип в поддержку группы Little Big. Видео уже набирает популярность в социальных сетях.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия, такая идея пришла еще до того, как стало известно о том, что музыкальный конкурс "Евровидение-2020" отменят из-за коронавируса.

Сотрудники предприятия идею поддержали, тут же придумали сюжет, нашли танцоров, записали все за час, смонтировали и выложили в паблик.

После отмены конкурса ролик получил новое звучание и теперь выглядит как моральная поддержка группы, которая в силу обстоятельств не смогла поехать на конкурс.