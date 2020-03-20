Под Саратовом на месте приземления Гагарина началось возведение парка

Новости

В Краснодаре двух застройщиков осудят за хищение 190 млн рублей 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры 17:57
В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию 17:56
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 17:55
Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо 17:53
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест 17:52
Путин оценил работу сотрудников ТАСС 17:47
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку 17:46
Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке" 17:46
Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19 17:46
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран 17:42
В ФРГ пригрозили ужесточить карантин из-за "несознательных" граждан 17:39
Яблоневую аллею заложили в Гомеле в честь 75-летия Победы 17:39
Сотрудников администрации президента пока не будут переводить на "удаленку" 17:39
Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира 17:30
Севастопольский театр покажет спектакли онлайн 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 18:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Саратовом на месте приземления Гагарина началось возведение парка

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
В Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина началось строительство Парка покорителей космоса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступивший инициатором этого проекта, познакомился с планом проведения работ, побывав на памятном месте.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Концепция строительства парка разработана АНО "Институт городского развития", которое принимало участие в реконструкции парка Горького в Москве. На подъезде к месту приземления, рядом с проходящей по левому берегу Волги трассой Самара - Волгоград уже разместился рабочий лагерь, где находится строительная техника. Рабочие ведут расчистку территории от сухих деревьев и кустарника по маршруту будущей велодорожки.

Фото: Андрей Куликов/РГ
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове

Как рассказал руководитель предприятия Руслан Миронов, всего в рамках первого этапа работ, к 12 апреля будущего года, планируется провести благоустройство территории в 20 гектар. В парке будет высажено 1700 деревьев, проложат пешеходные и велосипедные маршруты, в том числе от нынешнего мемориала на месте приземления космонавта до места, где опустился на Землю спускаемый аппарат. С этой площадки открывается красивый вид на Волгу. Здесь будет размещена копия корабля "Восток-1", на котором был совершен первый космический полет.

Отреставрировать планируется и стелу, и памятник Юрию Гагарину.

Кроме того, уже этим летом начнется строительство причала на Волге в соседнем селе Смеловка, куда смогут швартоваться теплоходы с туристами.

Как рассказал руководитель Центра исследования экономики культуры и городского развития Московского госуниверситета Сергей Капков, идея возведения парка на месте приземления первого в мире космонавта вызвала интерес у архитекторов из многих стран. В частности, одним из авторов проекта стал голландский архитектор Адриан Гезе, большой поклонник первого космонавта, назвавший в честь первопроходца своего сына Юрием.

Мемориально-образовательный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина планируется построить, использовав самые современные технологии. В сети будет создан связанный с парком образовательный портал, посвященный Юрию Гагарину и истории космонавтики.

- Это проект международного масштаба. Такой образовательный парк будет интересен не только жителям Саратова и Энгельса, но и гостям из других регионов и стран. Основные работы по первому этапу собираемся завершить до конца года, а в целом хотим построить парк в течение трех лет. Память о первом космонавте должна быть увековечена, чтобы наши дети и внуки знали о его подвиге, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Парк покорителей космоса будет построен в рамках проекта частно-государственного партнерства. Как уже сообщала "РГ", правительство РФ в этом году на строительство мемориального комплекса выделило 874 миллиона рублей.

В этот же день в Энгельсе в летном городке, где базируется соединение дальней авиации с ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160, Вячеслав Володин проконтролировал ход реконструкции сквера перед старинным Домом офицеров. Проект реализуется на благотворительные средства.

Фото: РИА Новости
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос

Уже установлен новый памятник летчице Марине Расковой работы скульптора Алексея Щербакова, ведется строительство мемориала с Вечным огнем в память о погибших военных летчиках.

В самом Доме офицеров также планируется провести реставрационные работы. В прошлом году региональные власти предложили здание снести, а на его месте построить новодел с сохранением "исторического облика". Однако жители летного городка в Энгельсе, поддержанные общественниками из других российских городов, высказались против этой идеи. В поддержку сохранения Дома офицеров тогда выступил и председатель Госдумы. В этом году здание было признано вновь выявленным памятником истории и культуры.

- Вопрос с восстановлением дома офицеров будет обсуждаться после открытия мемориала, но совершенно ясно, что нам его необходимо сохранить, - еще раз подчеркнул Вячеслав Володин.

Сейчас многие старые дома в летном городке находятся в ветхом и аварийном состоянии, в тоже время в региональную программу по расселению аварийного жилья они не попали. Председатель Госдумы предложил районным и областным чиновникам подготовить отдельную программу для решения этой проблемы.

Общество Космос Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Персона: Юрий Гагарин

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии