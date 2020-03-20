Под Саратовом на месте приземления Гагарина началось возведение парка

В Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина началось строительство Парка покорителей космоса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступивший инициатором этого проекта, познакомился с планом проведения работ, побывав на памятном месте.

Концепция строительства парка разработана АНО "Институт городского развития", которое принимало участие в реконструкции парка Горького в Москве. На подъезде к месту приземления, рядом с проходящей по левому берегу Волги трассой Самара - Волгоград уже разместился рабочий лагерь, где находится строительная техника. Рабочие ведут расчистку территории от сухих деревьев и кустарника по маршруту будущей велодорожки.

Как рассказал руководитель предприятия Руслан Миронов, всего в рамках первого этапа работ, к 12 апреля будущего года, планируется провести благоустройство территории в 20 гектар. В парке будет высажено 1700 деревьев, проложат пешеходные и велосипедные маршруты, в том числе от нынешнего мемориала на месте приземления космонавта до места, где опустился на Землю спускаемый аппарат. С этой площадки открывается красивый вид на Волгу. Здесь будет размещена копия корабля "Восток-1", на котором был совершен первый космический полет.

Отреставрировать планируется и стелу, и памятник Юрию Гагарину.

Кроме того, уже этим летом начнется строительство причала на Волге в соседнем селе Смеловка, куда смогут швартоваться теплоходы с туристами.

Как рассказал руководитель Центра исследования экономики культуры и городского развития Московского госуниверситета Сергей Капков, идея возведения парка на месте приземления первого в мире космонавта вызвала интерес у архитекторов из многих стран. В частности, одним из авторов проекта стал голландский архитектор Адриан Гезе, большой поклонник первого космонавта, назвавший в честь первопроходца своего сына Юрием.

Мемориально-образовательный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина планируется построить, использовав самые современные технологии. В сети будет создан связанный с парком образовательный портал, посвященный Юрию Гагарину и истории космонавтики.

- Это проект международного масштаба. Такой образовательный парк будет интересен не только жителям Саратова и Энгельса, но и гостям из других регионов и стран. Основные работы по первому этапу собираемся завершить до конца года, а в целом хотим построить парк в течение трех лет. Память о первом космонавте должна быть увековечена, чтобы наши дети и внуки знали о его подвиге, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Парк покорителей космоса будет построен в рамках проекта частно-государственного партнерства. Как уже сообщала "РГ", правительство РФ в этом году на строительство мемориального комплекса выделило 874 миллиона рублей.

В этот же день в Энгельсе в летном городке, где базируется соединение дальней авиации с ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160, Вячеслав Володин проконтролировал ход реконструкции сквера перед старинным Домом офицеров. Проект реализуется на благотворительные средства.

Уже установлен новый памятник летчице Марине Расковой работы скульптора Алексея Щербакова, ведется строительство мемориала с Вечным огнем в память о погибших военных летчиках.

В самом Доме офицеров также планируется провести реставрационные работы. В прошлом году региональные власти предложили здание снести, а на его месте построить новодел с сохранением "исторического облика". Однако жители летного городка в Энгельсе, поддержанные общественниками из других российских городов, высказались против этой идеи. В поддержку сохранения Дома офицеров тогда выступил и председатель Госдумы. В этом году здание было признано вновь выявленным памятником истории и культуры.

- Вопрос с восстановлением дома офицеров будет обсуждаться после открытия мемориала, но совершенно ясно, что нам его необходимо сохранить, - еще раз подчеркнул Вячеслав Володин.

Сейчас многие старые дома в летном городке находятся в ветхом и аварийном состоянии, в тоже время в региональную программу по расселению аварийного жилья они не попали. Председатель Госдумы предложил районным и областным чиновникам подготовить отдельную программу для решения этой проблемы.