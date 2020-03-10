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10.03.2020 01:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

День рождения Юрия Гагарина стал праздничным вдвойне

Текст: Александр Емельяненков
Девятого марта, в очередную годовщину со дня рождения первого космонавта Земли, гости из Москвы и Звездного городка по традиции приехали на его малую родину - в город Гагарин Смоленской области. Сегодня и в последующие два дня там проходят 47-е Гагаринские общественно-научные чтения.
У колодца рядом с домом Гагариных в Клушино можно встретить и туристов, и космонавтов. Фото: Александр Емельяненков/РГ У колодца рядом с домом Гагариных в Клушино можно встретить и туристов, и космонавтов. Фото: Александр Емельяненков/РГ
У колодца рядом с домом Гагариных в Клушино можно встретить и туристов, и космонавтов. Фото: Александр Емельяненков/РГ

И едва ли не самым обсуждаемым стал вопрос о том, какой земле Гагарин ближе - смоленской или саратовской. В одном месте родился, рос, учился, в другом - впервые поднялся в небо, готовился в космос и там же счастливо приземлился, совершив первый в истории орбитальный полет в корабле-спутнике вокруг Земли.

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В конце прошлого года "РГ" сообщила о том, что существующий музей Ю.А. Гагарина на его родине в Смоленской области получит федеральный статус и новое здание.

Такую инициативу, рожденную семьей и земляками Юрия Гагарина поддержал президент Владимир Путин. Сразу после этого в Министерстве культуры России запустили соответствующие процедуры и объявили конкурс концепций, каким может и должен стать современный музей на родине первого человека, побывавшего в космосе. Пятого марта в Москве комиссия Минкультуры во главе с министром Аллой Маниловой рассмотрела первые три представленные концепции. С первого раза победу не присудили никому - конкурс, судя по всему, будет продлен.

И так символически совпало, что в тот же самый четверг, пятого марта, на заседании правительства России было принято решение поддержать субсидией из федерального бюджета создание "Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина" в Саратовской области.

Фото: @mike.motorov / facebook.com
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В распоряжении правительства №542-р, которое премьер-министр Михаил Мишустин подписал уже назавтра, шестого марта, речь идет о выделении Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований в размере 874 миллионов рублей.

Их назначение - субсидия бюджету Саратовской области из федерального бюджета на создание упомянутого парка. В распоряжении правительства это названо "приоритетной задачей общегосударственного значения". А выделяемая сумма рассчитана, "исходя из уровня софинансирования расходных обязательств Саратовской области в размере 99 процентов". То есть на 1 (один) процент в проект должен вложиться кто-то еще.

Судя по всему, этот "кто-то" - уроженец Саратова Роман Абрамович.

По сообщениям СМИ, еще в ноябре 2019 года бизнесмен посетил то место, где намечено построить парк, и в рамках государственно-частного партнерства пообещал инвестировать в обустройство мемориала на месте приземления Юрия Гагарина.

Присесть за столом в доме Гагариных – добрый знак перед грядущим стартом. Фото: Александр Емельяненков/РГ

О самом проекте парка известно пока немного. По предварительным расчетам, он займет площадь около 30 гектаров, где будут мемориальная, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. Должна быть реконструирована стела на месте приземления Гагарина, запланировано обустроить площадь космонавтов, создать "Стену славы покорителей космоса".

К работам первой очереди относят и закладку аллеи кедров в память о позывном Юрия Гагарина - "Кедр". А еще организуют прогулочный маршрут продолжительностью в 108 минут - именно столько первый космонавт Земли провел на ее орбите.

Фото: А. Алексеев/Фотохроника ТАСС
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Все перечисленное планируют ввести в действие уже к 12 апреля 2021 года, когда будет отмечаться 60-летие гагаринского полета. Для обеспечения работ этого этапа и направлена целевая субсидия правительства - через Минстрой в Саратовскую область.

Вместе с земляками порадовался такому решению и спикер Госдумы Вячеслав Володин, тоже уроженец этих мест. "Сегодня правительством РФ принято решение о выделении нашей Саратовской области 874 миллионов рублей на реализацию проекта Парка покорителей космоса. Это очень важно для нас, - сказал он в видеокомментарии для своих сторонников в Instagram. - Юрий Алексеевич Гагарин связан своей судьбой с нашей областью... Нам важно сделать все для того, чтобы увековечить имя первого космонавта".

Как уже известно сейчас, первым этапом дело не ограничится. Строительство "Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина" в Саратовской области продлится до 2027 года. Вслед за мероприятиями первой очереди будут возведены аттракционы для детей, построен образовательный центр и пристань на Волге для туристических теплоходов.

Привлеченные к проекту архитекторы и урбанисты пытаются сообща найти оригинальное световое решение для всего парка - так, чтобы место приземления Гагарина было видно из космоса. На пришельцев оттуда в Саратове пока не рассчитывают, но полмиллиона посетителей в год ожидают.

Досье "РГ"

Мемориал на поле в месте приземления Юрия Гагарина начинался со столбика и таблички на нем: "Не трогать. 12.04.61. 10 ч. 55 м. Моск. врем.". Год спустя тут соорудили небольшой постамент. А уже потом в 27 километрах к югу от Энгельса был создан архитектурный комплекс "Гагаринское поле". В его центре - обелиск с ракетой и памятник Гагарину. В 2012 году мемориальный комплекс отнесен к объектам культуры федерального значения и получил статус достопримечательного места.

Общество Космос Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Смоленская область ПФО Саратовская область Персона: Юрий Гагарин

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