В Новосибирске обнаружена заразившаяся COVID-19 без симптомов болезни

12-й день самоизоляции.

В Новосибирской области открыли счет выявленным случаям коронавирусной инфекции. Уже второй зарегистрирован. У женщины, которая прилетела из Италии в Москву, оттуда утром 8 марта в новосибирский аэропорт Толмачево. Как сообщили в региональном оперативном штабе по снижению рисков завоза и распространения COVID-19, пациентка летела рейсом 2513 авиакомпании S7 Airlines.

Для меня лично два неприятных совпадения - женщина летела в Новосибирск 7 марта, и у нее не обнаружено симптомов.

"Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После повторных тестов диагноз подтвердился. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет", - сообщает официальный канал оперштаба. У супруга, который также путешествовал по Италии, отрицательные тесты.

Что ни день, то новые вопросы. Нет, не паника. Но чтобы тело не становилось липким от таких сообщений, хочется определенности. Например, в релизе пресс-центра мэрии говорится, что симптомы коронавирусной инфекции - высокая температура тела, озноб, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. А министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на заседании оперштаба в правительстве области поясняет: "Тестирование на коронавирус производится только по медицинским показаниям".

Если у женщины не было симптомов, то почему у нее взяли анализы? Есть какая-то выборка по странам, из которых вернувшихся обязательно тестируют? Возвращаюсь я к своим "любимым" вопросам. Лично мне несколько раз на разных горячих линиях сказано: нет симптомов - нет тестирования и врача на дом.

Глава региона Андрей Травников верно заметил, что сегодня важно взять под контроль прибывающих внутренними авиационными рейсами, так как много тех, кто летит из-за границы в Москву, а оттуда уже - в регионы.

А тем временем Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает узаконить до конца марта совмещение работы в офисе и из дома. Для многих переход на удаленную работу безболезнен, ну, не считая котиков, которые обезумили от постоянного присутствия хозяина дома. "А я жалею, что кота нет. Всегда думал, что невозможно совместить рабочий график и уход за питомцем. А сейчас, когда дома, не хватает котика", - делится знакомый.

Но как быть тем, кто по долгу службы на передовой? Суды, управления судебных приставов и налоговой службы объявили, чтобы к ним даже близко не подходили. "А как у вас?" - интересуюсь у сотрудников пресс-служб банков.

В течение дня в офисах банка ВТБ, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. Для клиентов, которые предпочтут воздержаться от личных визитов в банк, будет обеспечена возможность проводить операции по онлайн-каналам.

В Альфа-Банке в обязательном порядке перевели на удаленную работу сотрудников из групп риска - старше 60 лет, беременных, страдающих хроническими заболеваниями. "Закупили промышленные санитайзеры для офисов банка по всей стране", - говорится в сообщении пресс-службы банка. В офисах регулярно проводится дезинфекция, включая дверные ручки, поручни лестниц и лифтовые кнопки.

Кстати, за банки не волнуюсь - там дисциплина и т.д. А все ли так же в магазинах и в других публичных местах?

"Родителям велено приходить в детский сад в масках. Но где их взять?" - пишет подруга в чате. "В масках я не видела ни одного продавца. В очередях к кассам люди по-прежнему жмутся друг к другу. Да и вообще, может, всего пару человек и видела в масках", - продолжает другая.

В соцсетях мнения разделяются. Одни пишут, что маска здоровым не нужна, другие - наоборот, нужна здоровым, чтобы защитить себя от чихающих. Масок по-прежнему нет, зато в аптеках стали появляться рекомендации, как самим можно сделать маску. Исчезают спиртовые салфетки, дезинфицирующие средства. А имеющееся в продаже подскакивает в цене.

Например, мэрия иркутского города Тулуна открыто признается: "Отдел содействия развитию предпринимательства проверил наличие медицинских масок в аптеках города. На сегодняшний день масок в наличии нет".

Зато, как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ), сотрудники Алтайской таможни обнаружили в багаже граждан Монголии 4,35 тысячи масок общим весом 12 килограммов. Спросить бы у иностранцев, где они взяли столько средств защиты?

Между тем, региональный Минпромторг сообщил, что в Новосибирске и его городе-спутнике Бердске маски от бердского предприятия "Медсклад" можно приобрести в киосках "Роспечати". Маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, но могут обезопасить от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Уже в сеть киосков "Роспечати" поступило две тысячи масок примерно по 10 рублей за штуку (в упаковке пять штук).

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