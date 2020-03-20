Всех вернувшихся из-за границы ставропольцев отправят на карантин

Все жители Ставропольского края, вернувшиеся домой из поездки за рубеж, должны будут пройти карантин. Об этом в пятницу вечером заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы должны обеспечить обязательный двухнедельный карантин для всех, кто вернулся или возвращается сейчас в край из-за рубежа, - написал глава края на своей странице в Instagram. - Мы всех уже знаем, спасибо федеральным ведомствам. Хочу обратиться ко всем, кто под эту категорию попадает: пожалуйста, дайте о себе знать по телефонам "горячей линии".

Губернатор подчеркивает: "Никто не говорит, что вы больны и что вас немедленно надо госпитализировать. Но самоизоляция - это эффективная и обязательная мера, которая поможет защитить окружающих. Поэтому, пожалуйста, не заставляйте себя искать…"

По словам Владимира Владимирова, это одно решений состоявшего в столице регионе заседания координационного Совета по противодействию коронавирусу, в котором приняли участие члены правительства края, руководители региональных министерств и ведомств, территориальных управлений федеральных органов, правоохранительных структур, главы муниципалитетов Ставрополья.

Выступая на нем, губернатор отметил, что каждый из них отправившихся на карантин "должен находиться дома в течение четырнадцати дней, больничный на этот период будет оплачен. За нарушение условий карантина предусмотрена ответственность".

Это решение в немалой степени связано со ставшими известными подробностями состояния врача в Ставрополе, у которой подозревают коронавирус COVID-19. Как выяснилось, этим человеком оказалась главный инфекционист Ставропольского края, которая после возвращения из поездки в Испанию, где сейчас свирепствует коронавирус, не отправилась на карантин. Губернатор назвал этот поступок медика "безответственным".

Также в пятницу местные власти сообщили, что на Ставрополье выявлено еще 11 подозрений на коронавирус. "Все - из окружения госпитализированной вчера пациентки с подозрением на инфекцию. Люди - изолированы, находятся под наблюдением врачей. Материалы для получения точного заключения мы направили в Новосибирск", - сказал глава региона. По словам Владимира Владимирова, идет тестирование всех, кто потенциально контактировал с этой пациенткой или с ее ближайшим окружением. Всего планируется проверить около 1200 человек.

Кстати



Телефоны "горячей линии" по коронавирусу в Ставропольском крае: 8(8652)36-78-74 и 8-962-448-59-80.