Новости

На Урале голый мужчина залез в бассейн с детьми 12:50
В Красноярске задержали подпольных оружейников 12:46
Клад династии Северная Сун обнаружен в Китае 12:46
Поезда из Адлера в Калининград отменили 12:43
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься 12:37
В Калининграде выписали из больницы первую заболевшую коронавирусом 12:37
В Ижевске пенсионерка отдала за снятие "порчи" 116 тысяч рублей 12:31
Как сохраняют в Беларуси лесное богатство страны 12:29
Новый Nissan Qashqai: первые изображения 12:27
Челябинским молодоженам запретили приводить в ЗАГС больше 50 гостей 12:20
В Рязани диагностирован первый в регионе случай COVID-19 12:20
Грузия с 21 марта прекращает авиасообщение со всеми странами 12:14
Смелые оттенки искусства татуировки: часы Hublot Big Bang One Click Sang Bleu в розовом и сером 12:06
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии 12:01
В Удмуртии учителя признали виновным в убийстве и растлении детей 12:00
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше 11:55
В Рязани врачи сняли ролик про коронавирус под Little Big 11:51
В Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из газового пистолета 11:48
При взрыве газа в Перми погиб человек 11:46
Tesla приостанавливает производство электромобилей в США 11:45
ТАСС покажет фильм о Путине 11:45
В Волгограде сиделка получила срок за убийство инвалида-колясочника 11:41
В Королеве школьника высадили из автобуса за оплату проезда наличными 11:38
В Сыктывкаре бездомным раздадут антисептики и маски 11:35
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве через неделю 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
20.03.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде выписали из больницы первую заболевшую коронавирусом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде выписали первую заболевшую в регионе коронавирусной инфекцией пациентку. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю за COVID-19.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Белгородку выписали из больницы после лечения от коронавируса

40-летнюю калининградку, вернувшуюся из Милана, госпитализировали 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Она получала лечение в соответствии с рекомендациями федерального Минздрава.

Результаты лабораторного исследования на коронавирус дважды оказались отрицательными. Сегодня женщина покинет здание больницы.

Напомним, в регионе официально подтвердились пять случаев заражения. Второй заболела мать калининградки, вернувшейся из Милана. Третьей - женщина, которая провела мартовские праздники в Германии. Четвертая недавно вернулась из Польши и заразила пятую пациентку.

Состояние четырех женщин, которые сейчас проходят лечение в изолированных боксах, врачи оценивают как стабильное.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Рубль укрепился до 77,5 за доллар
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19
В России выздоровели еще четыре человека, заразившихся коронавирусом
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии