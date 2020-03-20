В Калининграде выписали из больницы первую заболевшую коронавирусом

В Калининграде выписали первую заболевшую в регионе коронавирусной инфекцией пациентку. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю за COVID-19.

40-летнюю калининградку, вернувшуюся из Милана, госпитализировали 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Она получала лечение в соответствии с рекомендациями федерального Минздрава.

Результаты лабораторного исследования на коронавирус дважды оказались отрицательными. Сегодня женщина покинет здание больницы.

Напомним, в регионе официально подтвердились пять случаев заражения. Второй заболела мать калининградки, вернувшейся из Милана. Третьей - женщина, которая провела мартовские праздники в Германии. Четвертая недавно вернулась из Польши и заразила пятую пациентку.

Состояние четырех женщин, которые сейчас проходят лечение в изолированных боксах, врачи оценивают как стабильное.